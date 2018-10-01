Шесть болельщиков «Севильи» оказались в больнице, упав с трибуны

На 65-й минуте матча «Эйбар»-«Севилья», проходившем на стадионе Ипуруа (Гипускоа), произошёл неприятный инцидент: на трибуне, где находились болельщики андалусской команды, обвалились ограждения, в связи с чем несколько десятков человек упали вниз и оказались на газоне.

Матч прервали, и медики, находившиеся на стадионе, незамедлительно оказали пострадавшим помощь. Нескольких болельщиков унесли на носилках, шестерых впоследствии доставили в больницу Mendaro. В то же время, сообщается, что полученные ими травмы нетяжёлые и связаны с некоторыми проблемами в конечностях.