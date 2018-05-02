Сепаратисты снесли фигуру быка в Валенсии

Члены молодёжной сепаратистской организации Arran во второй раз снесли фигуру быка Осборна в Табернес-де-Вальдигна (Валенсия).

Arran подтвердили в социальных сетях, что именно они несут ответственность за поваленную конструкцию на трассе N-332. Члены организации, связанной с каталонской партией CUP, обосновали акт вандализма тем, что бык Осборна является «символом испанскости». В Twitter активисты опубликовали видео своих действий, а также подробно рассказали об инструментах, использовавшихся для сноса фигуры .

Бык Осборна в Табернес-де-Вальдигна ранее был восстановлен после аналогичного инцидента в декабре 2016 года.