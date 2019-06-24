Семь человек пострадали в Бенидорме после встречи с португальским корабликом

Семь человек обратились в воскресенье за медицинской помощью в связи с нападением португальского кораблика (физалии) на пляжах Бенидорма. Пятеро из них были доставлены в госпиталь. Из них только одна пострадавшая оставлена под наблюдением врачей.

Присутствие португальского кораблика зафиксировано на трех пляжах Бенидорма. На протяжении часа купание на этих пляжах было запрещено. За это время из воды и с песка убрали обнаруженные физалии. Тем не менее над побережьем вывесили желтый флаг.

Специалисты советуют при ожогах физалий не тереть повреждённый участок, не использовать полотенца, песок или грязь. Необходимо извлечь остатки волокон из кожи с помощью пинцета или другого подходящего предмета, промыть место ожога обильным количеством морской (но ни в коем случае не пресной) воды и, чтобы приглушить боль, приложить холод, избегая прямого контакта с кожей. Также рекомендуется проверить купальники и одежду на наличие фрагментов волокон, поскольку они могут быть активны на протяжении нескольких дней. Эксперты предупреждают, что не следует прибегать к использованию уксуса, аммиака, спирта или мочи, поскольку они могут повысить риск возникновения инфекции. Кроме того, рекомендуется избегать прямого попадания солнечных лучей.

Специалисты сообщают, что ожог может сопровождаться сильной болью, способной вызвать анафилактический шок и обморок, если повреждён большой участок. Также человек может испытывать головокружение, онемение мышц, затруднения в дыхании и тахикардию, у него также может повыситься температура и потоотделение. Особую внимательность следует проявлять в случае с детьми, пожилыми людьми, аллергиками, астматиками и людьми с сердечно-сосудистыми заболеваниями.