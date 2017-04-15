Самолет совершил вынужденную посадку в Малаге из-за "неподобающего поведения пассажира"

Рейс авиакомпании Ryanair, следовавший с острова Фуэртевентура в итальянскую Пизу, был перенаправлен в аэропорт Малаги в связи с поведением одного из пассажиров. Как сообщают информационные агентства Испании, по приземлении он был задержан полицией.

Источники в компании подтвердили, что самолет пришлось посадить из-за "неприемлемого поведения" пассажира. После его задержания полет был продолжен. "Мы не будем терпеть ненадлежащего поведения – безопасность и удобство наших клиентов, экипажа и самолета являются нашими главными приоритетами", - отметили представители перевозчика. Более подробные сведения о произошедшем не сообщаются.