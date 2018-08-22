Самая высокая вероятность квартирных краж в Испании – в Мадриде и Мурсии

В Испании риск того, что в дом залезут воры, отличается от города к городу. В Мадриде, например, вероятность стать жертвой домушников одна из самых высоких в стране.

Как показало исследование Ассоциации предпринимателей в области страхования, среди испанских городов с населением более 250 тысяч человек по вероятности квартирных краж лидируют Мадрид, Мурсия и Севилья. Меньше всего стоит беспокоиться жителям Пальмы и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

По данным исследования, риск квартирных краж невелик в Виго, Бильбао, Вальядолиде, Кордобе и Хихоне, а в число самых небезопасных городов Испании входят Аликанте, Валенсия и Малага. В Сарагосе и Барселоне вероятность совершения квартирных краж близка к средним показателям по Испании.

В тройку самых безопасных городов с населением менее 250 тысяч жителей входят Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна на Тенерифе, Луго и Сантьяго-де-Компостела.