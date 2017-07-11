С начала года у берегов Испании спасены 6 тысяч мигрантов

С начала текущего года испанские спасатели перехватили 321 лодку с 6 тысячами нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Морская спасательная служба Испании. Для сравнения: за весь прошлый год у берегов Испании были спасены 6 726 нелегалов на 464 лодках.

Как правило, в операциях по спасению мигрантов, помимо непосредственно вышеупомянутой службы, также задействованы представители Красного Креста, Гражданской гвардии и испанской полиции. Несмотря на все усилия, не всех мигрантов удается вовремя обнаружить, а 49 человек на настоящий момент числятся пропавшими без вести в зоне моря Альборан.

Немаловажную роль в предотвращении трагедий играет борьба с мафией, которая специализируется на переправке нелегалов из Африки в Европу. Все чаще такие преступные организации не ограничиваются просто переправкой людей, а используют в дальнейшем нелегалов в своих интересах.