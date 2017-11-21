С начала года морские службы спасения Испании оказали помощь более чем 15 000 мигрантов

Общее число иммигрантов, которых вытащили из береговых вод Испании с начала года, превысило отметку в 15 000 человек, сообщают информационные агентства Испании. Эта цифра оказалась выше итоговых показателей за весь 2016 год, когда, по данным Международной организации по миграции, до побережья страны добрались 13 246 человек.

По сведениям источников в Морской службе спасения, по состоянию на 31 октября помощь была оказана 13 533 иммигрантам, основную массу которых составляли беженцы из стран Африки южнее Сахары. Они прибыли на 824 лодках. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года до Испании добралиcь 5 384 человека на 357 лодках.

Как правило, чаще всего спасательные операции осуществляются в водах Гибралтарского пролива, так как через него пролегает путь из Марокко и Сеуты в андалусскую Тарифу и затем в море Альборан.

За последние дни произошло сразу несколько массовых наплывов мигрантов. Самые масштабные из них были зафиксированы 3 и 5 ноября, когда помощь была оказана более чем 600 людям, 8 ноября (29 человек), 10 ноября (20 человек), 11 ноября (195 человек), 12 ноября (60 человек), 14 ноября (36 человек) и 16 ноября (102 человека). За исключением эпизода 14 ноября, произошедшего на острове Тенерифе, большинство прочих случаев пришлось на долю андалусского побережья.