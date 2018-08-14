Рыбаки нашли у берегов Астурии 40 кг кокаина

Рыбацкое судно, занимавшееся ловом бонито в 30 морских милях к северу от берега Луарки (Астурия), обнаружило на поверхности воды два больших мешка, внутри которых оказался кокаин.

Члены экипажа сразу заподозрили, что в мешках могут быть наркотики, и оповестили о находке морскую службу спасения Хихона, которая, в свою очередь, передала сообщение в полицию.

В хозяйственных мешках, плавающих на поверхности, было по 20 пакетов, обёрнутых прозрачной плёнкой. Вес каждого из них составлял около килограмма. В общей сложности в мешках было около 40 кг белого порошка, и, как подтвердил проведённый анализ, этим веществом был кокаин.

Гражданская гвардия доставила нелегальный груз в порт Кудильеро, а оттуда – в Овьедо для проведения расследования.

Полиция усилила наблюдение у побережья Астурии с воздуха, на земле и в море. Суда морской службы спасения также исследуют местность на предмет наличия других выброшенных в море грузов с наркотиками.