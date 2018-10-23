Ryanair оказалась в центре скандала из-за расиста на рейсе из Барселоны

Один из пассажиров лоукостера заснял происходившее на борту на видео. Конфликт разгорелся между британским мужчиной и пожилой женщиной ямайского происхождения. Британец не хотел, чтобы 77-летняя пассажирка сидела на соседнем сидении, оскорблял её из-за цвета кожи и акцента, вёл себя агрессивно и угрожал столкнуть. За женщину вступилась её дочь, которая летела тем же рейсом, но сидела в другом ряду, а также другие пассажиры.

Мужчина потребовал от экипажа Ryanair пересадить женщину. Бортпроводники попытались урегулировать ситуацию, но в конечном итоге попросили женщину перейти на другое место, несмотря на призывы других пассажиров отсадить расиста или даже снять его с рейса.

Решение, которое принял персонал, вызвало шквал критики в адрес ирландской бюджетной авиакомпании.

53-летняя дочь пострадавшей рассказала, что они возвращались из отпуска. Поездку организовали, чтобы порадовать пожилую женщину, которая прибыла в Великобританию в 1960-х, а год назад потеряла мужа. Конфликт завязался из-за того, что женщина, страдающая артритом, слишком медленно двигалась, по мнению агрессивного британца.