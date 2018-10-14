Renfe расследует заявления о расистском отношении со стороны службы безопасности

Испанский железнодорожный оператор Renfe начал внутреннее расследование после того, как поступило заявление об агрессии на почве расизма со стороны сотрудников службы безопасности, работающих на пригородных поездах Cercanías в Мадриде.

В обращении сообщается, что сотрудники вели себя неподобающим образом по отношению к темнокожему парню, который якобы мешал другим пассажирам.

В испанских СМИ также появилась видеозапись происшествия, на которой видно, как два стража правопорядка подошли к темнокожему молодому человеку и попросили предъявить билет. При этом он был единственным из всего вагона, к кому они обратились. Пассажир отказался показывать проездной документ, заявив, что у сотрудников службы безопасности нет таких полномочий, и потребовал позвать контролёра. Инцидент закончился тем, что агенты вызвали подкрепление и молодого человека вывели из вагона на станции Atocha.

Испанская миграционная сеть и организация Sos Racismo уверены, что действия сотрудников службы безопасности носили расистский характер. По их мнению, работники превысили свои полномочия, а в транспортной системе испанской столицы, в целом, наблюдается «постоянная криминализация».

Из Renfe последовало заявление, в котором сообщается о начале внутреннего расследования. В то же время перевозчик отмечает, что по предварительной оценке расистских мотивов в действиях сотрудников не обнаружено. В компании сообщили, что служба безопасности подошла именно к этому молодому человеку, поскольку на него жаловались другие пассажиры.