Renfe подтвердила присутствие асбеста в некоторых поездах

Железнодорожная компания Renfe подтвердила, что в некоторых элементах поездов присутствует асбест в «остаточном количестве», в связи с чем были произведены процедуры по удалению этого токсичного вещества.

Речь идёт о поездах двух серий: 442 и 470, которые курсируют в провинциях Мадрид, Валенсия и Малага. Сообщается, что процедурами по удалению вещества занималась специализированная компания. В результате из различных частей поезда был удалён не только асбест, но и загрязнённые материалы. В компании подчёркивают, что после этой операции асбест «может быть обнаружен не более чем в остаточных количествах на деталях и/или элементах».

Заявление компании последовало после того, как на присутствие вредного вещества в поездах обратил внимание профсоюз CC.OO. , и соответствующий запрос железнодорожному оператору был направлен из испанского правительства. В нём также содержался вопрос о том, предусмотрены ли меры предупреждения вредного воздействия для работников и пользователей, а также процедуры по оценке состояния здоровья персонала, который мог подвергаться такому воздействию. В ответ на это Renfe сообщила о проведении соответствующей кампании по контролю за здоровьем работников.