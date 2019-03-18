Раскрыта преступная группировка, ввозившая фальшивые евро в Каталонию из Италии

Каталонская полиция раскрыла криминальную группировку, которая ежемесячно ввозила из Италии фальшивые банкноты на сумму порядка 30 тысяч евро.

Поддельные купюры группа использовала для покупок, преимущественно в районе Ноу-Баррис в Барселоне, а также в пригородах каталонской столицы.

В результате операции было задержано восемь человек в возрасте от 22 до 52 лет. Участники группы – выходцы из Марокко, Ганы, Либерии, Пакистана и Нигерии.

Как отмечают в полиции, это самая активная банда фальшивомонетчиков за последние годы. Мосос-д'Эскуадра также подчёркивают, что фальшивки отличались высоким качеством и продавцы, как правило, не могли их отличить от настоящих. Мошенники использовали поддельные банкноты номиналом 20, 50 и 100 евро. То, что они были поддельными, выяснилось, лишь когда выручка из магазинов попадала в банк.

Расследование началось в сентябре 2018 года, когда в полицию поступило множество заявлений из торговых точек Барселоны.

Одного из членов группировки задержали в аэропорту Барселоны «Эль-Прат», куда он прибыл из итальянского Неаполя с 10 тысячами поддельных евро в чемодане. После этого задержания полиция произвела пять обысков в Барселоне, Санта-Колома-де-Граменет и Монкада-и-Решак, в результате которых была изъята ещё одна партия фальшивок на общую сумму свыше 9 тысяч евро. На прошлой неделе был задержан предполагаемый лидер группировки, у которого было найдено более 19 тысяч евро поддельными купюрами.

Полиция рекомендует продавцам тщательно проверять купюры, внимательно осматривая и ощупывая их со всех сторон.