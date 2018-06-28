Радикальные группы атакуют туристические компании в Барселоне

В Барселоне с приходом летнего сезона началась новая волна туризмофобии. Радикальные левые группировки прилагают усилия, чтобы препятствовать работе одного из самых прибыльных для Каталонии секторов экономики.

Организация Endavant попыталась сорвать работу несколько компаний туристического сектора в каталонской столице. В социальных сетях группировка распространила видео, на котором видно, как противники туризма, используя силикон и зажимы, заблокировали замки, чтобы лишить сотрудников доступа в помещения ряда компаний в районе Сьютат-Велья. Целями активистов были турагентства, велопрокаты и другие компании, работающие с туристами.

Endavant, к которой принадлежат несколько депутатов каталонского парламента, добавили: «Мы не страдаем от туризмофобии, мы страдаем от капитализма, и поэтому вышли защитить наши районы от порочного великолепия марки «Барселона».

Владельцы пострадавших туристических компаний, в свою очередь, стараются не поддаваться на провокации и продолжают работать в обычном режиме.