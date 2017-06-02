Пропавшие в Сербии страницы из поминальных книг маршала Тито нашлись на аукционе в Малаге

Власти Сербии обратились в Интерпол с просьбой помочь им вернуть на родину часть страниц поминальных книг югославского лидера Иосипа Броза Тито, на которых расписывались мировые лидеры. Недавно они появились на одном из испанских аукционов.

Страницы с автографами Джорджа Буша-старшего, занимавшего на тот момент пост вице-президента США, последнего советского генсека Михаила Горбачева, палестинского лидера Ясира Арафата и президента Зимбабве Роберта Мугабе были выставлены на торги на этой неделе. Они содержат посмертные посвящения Тито, который возглавлял Югославию с конца Второй мировой войны и до своей кончины в 1980 году. Записи делались мировыми лидерами во время их визитов в страну в последующие годы.

После официального сообщения о краже автографов представители белградского Музея истории Югославии провели внутреннее расследование и выяснили, что пропавшие страницы выставлялись в мавзолее, который является частью комплекса. "Мы сообщили о произошедшем в полицию, которая уведомит Интерпол. Мы ждем ответа", рассказала сотрудница музея Ана Радич.

По всей видимости, кража произошла перед тем, как мавзолей перешел в ведомство музея в 2015 году. "Мы также связались с аукционным домом и попросили отменить торги и предоставить нам дополнительные сведения о документах, чтобы мы могли подтвердить аутентичность и вернуть их", отметила Радич.

Торги должны были состояться в Малаге 3 июня. Директор британского аукционного дома Autograph Auctions отметил, что его коллега, занимающийся вопросами продажи, "связался с компетентными органами и выполнил их требования о предоставлении дальнейшей информации о документах". "В том маловероятном случае, если право собственности окажется под вопросом, мы с готовностью окажем содействие при дальнейшем расследовании. В случае необходимости мы готовы снять документы с аукциона до тех пор, пока не будет установлено, кто является их полноправным владельцем", подчеркнул Ричард Дэви.

В числе пропавших также значатся подписи индийского премьера Индиры Ганди, ее шведского коллеги Улофа Пальме, короля Камбоджи Нородома Сианука, бывшего сирийского лидера Хафеза Асада и румынского диктатора Николае Чаушеску.