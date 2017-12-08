Преподавательницу Университета Риохи отправили в тюрьму за подделку резюме

Преподавательница Университета Риохи признана виновной в фальсификации документов. В своём резюме при устройстве на работу она предоставила недостоверные данные, преувеличив свои заслуги, за что получила 14 месяцев тюрьмы.

Несмотря на то, что изначально прокурор требовал для обвиняемой четырёх с половиной лет тюремного заключения, суд Логроньо приговорил её к более короткому сроку, а также обязал выплачивать на протяжении четырёх месяцев штраф в размере пяти евро в день, сообщает агентство EFE. Кроме того, женщине запретили в течение года заниматься преподавательской деятельностью.

Из документов, представленных в суде, стало известно, что в 2009 году по итогам конкурсного отбора Университет Риохи принял подсудимую на временную позицию. При подаче резюме женщина перечислила в нём достижения, которые на самом деле совершили другие люди. После того, как её взяли на работу, она неоднократно повторяла обманные действия. В частности, в анкете были указаны публикации, книги, доклады и даже патенты, авторство которых обвиняемая приписывала себе.

В 2011 году в университете было проведено внутреннее расследование, в результате которого ректор отстранил преподавательницу от должности. Она была привлечена к дисциплинарной ответственности, а позже дело было передано в прокуратуру.