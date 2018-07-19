Председатель жилищного кооператива Гранады задержан за выращивание марихуаны

Испанская полиция задержала в Гранаде мужчину, который подозревается в преступлениях против общественного здоровья и хищении электроэнергии. Он занимал пост председателя объединения жильцов района Картуха и использовал офис кооператива для выращивания марихуаны.

В ходе операции было изъято 167 растений конопли. Также был установлен факт самовольного подключения к электросети.

Мужчину задержали и отпустили до суда.

Жители северной части Гранады неоднократно жаловались на постоянные отключения электричества из-за нелегальных пользователей, которые в большинстве случаев используют электроэнергию для подпольного выращивания конопли.