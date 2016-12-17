Пожар в парке Port Aventura не повлияет на дату открытия Ferrari Land

Произошедший на этой неделе пожар в новой секции Ferrari Land парка Port Aventura не повлияет на ее открытие, намеченное на 7 апреля. Как сообщает La Vanguardia, возгорание началось в минувшую среду около 20:00. Его причиной стали искры от сварки. Сначала огонь охватил фасад аттракциона Torre Campanille, а затем опалил всю структуру высотой 25 метров. Кроме того, от пожара пострадал строящийся театр. Один из работников получил легкие ожоги, а другой пережил паническую атаку. С огнем на протяжении более двух часов боролись 15 пожарных расчетов.
Техники парка начали оценку ущерба, причиненному комплексу Ferrari Land, первому в своем роде в Европе, в который было вложено более 100 миллионов евро. Работы по его строительству вышли на финишную прямую и были завершены на 70%. Несмотря на пожар, руководство Port Aventura заверило, что намеченная дата открытия останется неизменной. Главный аттракцион парка, вертикальная башня, от огня не пострадал.Темы: Происшествия Туризм