Полуторагодовалая девочка задохнулась в закрытой машине в Мадриде

В Мадриде мужчина оставил свою 21-месячную дочь запертой в автомобиле на несколько часов. Отец должен был с утра отвести её в детский сад, но забыл о девочке и отправился на работу.

Инцидент произошёл в столичном районе Орталеса. Около 15:00 мать девочки пришла забрать её, но воспитатели сообщили, что в тот день ребёнок не появлялся. Подробности не сообщаются, но известно, что девочку в машине обнаружила именно её мать. На место прибыла бригада экстренной медицинской помощи Samur. Медики пытались реанимировать ребёнка на протяжении 45 минут, но их попытки оказались тщетны.

43-летний отец девочки находился в состоянии шока. Ему могут быть предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности. Пока его допросили и отпустили.