Польский оружейный барон задержан на Ибице

В Испании арестован гражданин Польши, которого подозревают в организации контрабанды оружия в Южный Судан, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Поляк жил на Ибице, выдавая себя за советника премьер-министра Гвинеи-Бисау. При обыске у него был обнаружен поддельный дипломатический паспорт.

По версии следствия, он успел переправить в Южный Судан 200 тысяч автоматов Калашникова, несколько танков и ракетных установок. Группировка состояла из восьми человек. Оружие закупалось в Восточной Европе.