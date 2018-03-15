Половина краж мобильных телефонов в Каталонии происходит в Барселоне

В каталонскую полицию в прошлом году поступило 78 837 заявлений о краже телефонов, при этом 47% случаев пришлись на Барселону. Это связывается не только с численностью населения столицы Каталонии, но и с большими скоплениями людей во время мероприятий, а также большим потоком туристов. Тенденция к росту краж, как правило, совпадает с туристическим сезоном: с конца июня до начала сентября.

На втором месте после Барселоны по количеству краж - район Метрополитана-Норд, который включает муниципалитеты, входящие в состав комарок Барселонес, Вальес-Оксиденталь, Вальес-Орьенталь и Маресме.

Отмечается, что в 73% случаев мобильные телефоны похищают без применения насилия, и кражи зачастую связаны с беспечностью самих жертв. 45% краж совершаются в общественных местах: на улице, в метро, на пляже; 32% - в развлекательных заведениях, таких как кафе или ночные клубы.