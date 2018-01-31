Полиция Севильи перехватила 3 машины с ворованными апельсинами

Люди, перевозившие груз, утверждают, что «приехали издалека и привезли апельсины для себя».

Полиция Севильи арестовала пять человек за кражу апельсинов. 4 тонны фруктов подозреваемые перевозили на задних сиденьях автомобилей. Сообщение о краже крупной партии апельсинов, упакованных в мешки, поступило из Кармоны (Севилья). Внимание полиции привлекли три автомобиля, которые следовали друг за другом, и на пути из города совершили резкий манёвр.

В одном из автомобилей находилась семейная пара и их взрослый сын. Их фургон был доверху нагружен апельсинами. В другом автомобиле ехали двое братьев, которые утверждали, что являются туристами. Пассажиры третьего автомобиля заявили, что они «приехали издалека и привезли апельсины для себя».