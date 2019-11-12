Полиция разогнала радикалов, заблокировавших границу Испании и Франции

Правоохранительные органы Франции и Испании расчистили проезд через границу двух стран, который оставался почти сутки заблокированным сторонниками независимости Каталонии.
В понедельник около 9:00 радикалы из движения «Демократическое цунами» заблокировали дорогу, в следствие чего на границе стали образовываться большие пробки. Было понятно, что они готовятся к длительной акции протеста: митингующие запаслись продуктами и начали устанавливать палатки.
Во вторник в 8:00 Национальная полиция Франции, полиция Каталонии и Гражданская Гвардия начали освобождать участок дороги от протестующих. Один человек задержан за нападение на сотрудника полиции.
Теперь «Демократическое цунами» призывает снова заблокировать границу с Францией, но уже в другом месте.
Темы: Происшествия