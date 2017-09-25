Полиция пресекла деятельность службы доставки кокаина

Национальная полиция Испании задержала семерых человек, которые занимались торговлей наркотиками. Члены наркобанды продавали кокаин с круглосуточной доставкой по Мадриду.

По данным 20 minutos, в отношении задержанных были выдвинуты обвинения в участии в преступной группировке, отмывании денег и преступлениях против здоровья населения.

Как отмечают в полиции, основная масса покупателей проживала в северной части испанской столицы. Также сообщается, что клиентами группировки были люди различных профессий, с уровнем достатка выше среднего. Наркоторговцы продавали два вида продукта, которые отличались по цене в зависимости от состава.

В помещении, которое преступники использовали под свои нужды, агенты полиции обнаружили и изъяли более двух килограммов кокаина, 3 тысячи долларов наличными, вещества, использовавшиеся для изготовления смесей и другие материалы. Также был наложен арест на десять автомобилей. Расследование по этому делу началось в феврале этого года.