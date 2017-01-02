Полиция Малаги обнаружила необычную плантацию марихуаны

Национальная полиция Испании обнаружила тайную плантацию марихуаны с 60 растениями, которая располагалась в одной из квартир Малаги. Как сообщают информационные агентства страны, по обвинению в предполагаемой торговле наркотиками были задержаны два человека, мужчина и женщина в возрасте 24 и 20 лет соответственно. Они жили в этой же квартире вместе с маленькой дочерью. Внимание к ним привлекли постоянный шум от вытяжных установок и характерный запах.
Согласно пресс-релизу полиции, задержанные ставили расслабляющую музыку и звуки природы, чтобы марихуана росла в "свободной от стресса атмосфере". В комнате, где она выращивалась, агенты нашли мощные лампы, вентиляционные системы, весы, шесть лампочек мощностью 600 ватт и несколько специализированных удобрений. Задержанным также инкриминируется мошенничество: они не оплачивали счета за электроэнергию, так как их тайная плантация была подключена к сети несанкционированным образом.Темы: Происшествия Малага