Полиция Малаги обнаружила необычную плантацию марихуаны

Национальная полиция Испании обнаружила тайную плантацию марихуаны с 60 растениями, которая располагалась в одной из квартир Малаги. Как сообщают информационные агентства страны, по обвинению в предполагаемой торговле наркотиками были задержаны два человека, мужчина и женщина в возрасте 24 и 20 лет соответственно. Они жили в этой же квартире вместе с маленькой дочерью. Внимание к ним привлекли постоянный шум от вытяжных установок и характерный запах.