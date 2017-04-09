Полиция Каталонии задержала 16-летнего автора ложного сообщения о теракте на вокзале Сантс

В Каталонии офицеры Национальной полиции задержали 16-летнего подростка, который предположительно подал ложное уведомление об угрозе теракта на вокзале Сантс. Как сообщают информационные агентства Испании, Автономная полиция Каталонии, в свою очередь, ведет расследование дела о втором подобном сообщении, также связанном со станцией Сантс и считающимся ложным.

22 марта анонимный пользователь написал на одном из форумов в сети Интернет сообщение, содержавшее угрозы. Оно было составлено с использованием того же формата, что и опубликованный днем ранее пост, связанный с терактом на Вестминстерском мосту в Лондоне. Это сообщение вызывало тревогу среди пользователей. В дело вмешалась Информационная служба Национальной полиции, а также Автономная полиция Каталонии. Задержанный несовершеннолетний не имеет связей с какой-либо вербовочной сетью и не относится к террористическим организациям.

Помимо этого, как говорилось выше, Автономная полиция региона ведет расследование в связи со вторым сообщением о готовящемся теракте на вокзале Сантс, поступившем спустя несколько дней после лондонской трагедии. Как и в первом случае, разведывательные службы считают его ложным.

Советник по вопросам внутренних дел Жорди Жане предупредил, что "подобные шуточки не остаются безнаказаннными", и объяснил, что в Национальную судебную коллегию Испании будут переданы сведения о стоимости организации специального наряда, патрулировавшего станцию Сантс в течение нескольких дней.