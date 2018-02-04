Полиция Испании разыскала водителя, перевозившего два десятка палет на крыше

В Патерне (Валенсия) водитель фургона двигался по автотрассе с двумя десятками деревянных поддонов, прикреплённых к крыше автомобиля.

Как сообщили местные власти, мужчина взгромоздил палеты на крышу стопкой, уложив их друг на друга. Так он проехал несколько километров по трассам N-220 и V-30 до въезда в промышленную зону Fuente del Jarro.

После того, как видеозапись, на которой было запечатлено нарушение правил перевозки, получила распространение в социальных сетях, местная полиция установила личность водителя. В отношении мужчины было заведено дело об административном правонарушении. За угрозу безопасности на дорогах ему грозит штраф в размере до 1 тысячи евро.