Полиция Испании перехватила 2,5 тонны кокаина

Испанская Гражданская гвардия ликвидировала сеть по продаже наркотиков, которая намеревалась распространить 2,5 тонны кокаина в Европе. Операция проводилась совместно с румынской полицией и Управлением по борьбе с наркотиками США. Глава банды был арестован в Малаге, а шесть членов - в Румынии. Среди них были четыре литовца, один колумбиец и один человек с гражданствами Голландии и Марокко.

Операция с названием «Пахлава» была скоординирована Отделом судебного сотрудничества Европейского союза и началась в январе. В ходе ее проведения агенты выяснили, что сеть управлялась выходцем из Малаги 44 лет, у которого было несколько бизнесов, связанных с недвижимостью. Преступники собирались забрать 2,5 тонны кокаина, который перевозился в контейнерах для бананов с двойным дном в порту Констанца (Румыния).

Испанские полицейские несколько месяцев проводили наблюдение за резиденцией руководителя банды, в ходе чего получили много ценной информации о сети. Арестовать преступника удалось в аэропорту Малаги, откуда он пытался бежать в Марокко. Параллельно прошли аресты и в Румынии.