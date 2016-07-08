Полиция Испании освободила юношу из домашнего плена

Полиция Испании освободила 19-летнего молодого человека, который два года провел взаперти в доме своего отца в Ривас-Васьямадрид (Мадрид). Юношу удалось обнаружить благодаря электронному письму, которое он отправил полиции. Узник написал, что опасается за свою жизнь. Он указал в письме телефон своей сестры, которая подтвердила, что существует опасность.

Отец юноши превратил семейный дом в тюрьму: решетки, а также другие деревянные и алюминиевые конструкции были устроены так, чтобы жертва не имела никакого контакта с внешним миром. В комнатах и коридорах находилось множество мешков для мусора и различного хлама, будто там никто не жил.

Отец, ученый по профессии, имел «странные навязчивые идеи и возможные психические заболевания», сообщает полиция. Он считал, что соседи его травят и постоянно жаловался на «преследование русской мафии».

Его сын был найден в очень плохом физическом состоянии. Он заметно отощал, а также регулярно подвергался избиениям со стороны отца.

Три года назад отец уже пытался запереть всю семью: жену и трех детей, однако они сбежали. Старший сын после этого решил вернуться к отцу, чтобы побыть с ним какое-то время. Глава семейства ранее был судим за домашнее насилие.