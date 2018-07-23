Похищенную в Барселоне скрипку XVIII века выставили на продажу за 7 евро

Украденная у музыканта Дани Куберо скрипка XVIII века, за которую в своё время он отдал все свои сбережения, вернулась к законному владельцу.

Куберо играет в Qvixote Quartet и преподаёт музыку в Консерватории «Лисео» в Барселоне, по дороге из которой он и был ограблен в прошлом ноябре. Рядом с кабаре El Molino к скрипачу быстро подошёл незнакомец и ударил его в лицо. Пока музыкант приходил в себя, грабитель скрылся с музыкальным инструментом, стоимость которого составляет порядка 40 тысяч евро. Скрипка была изготовлена в 1740 году пражским мастером Яном Эберле.

Куберо не терял надежды вернуть инструмент и повсюду искал его на чёрном рынке. Грабителю, по всей видимости, не было известно о ценности скрипки, и инструмент в конечном итоге был обнаружен другими музыкантами в магазине подержанных товаров, где за него просили всего 7 евро. Музыканты сразу обратили внимание на то, что скрипка была слишком хорошего качества для столь низкой цены, и связались с Куберо.

Хозяин магазина заверил, что ему не было известно о том, что скрипка краденая, и сам отправился в полицию, где рассказал, как к нему попал инструмент. В начале июля каталонская полиция арестовала мужчину, который продал скрипку старьёвщику. Ему предъявили обвинения в присвоении чужого имущества, но доказать, что именно он ограбил Куберо на улице, пока не представляется возможным.