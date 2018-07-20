Погоня за контрабандистами в Сеуте закончилась ранениями троих полицейских

Контрабандисты, которые предположительно перевозили наркотики, скрылись от преследования Гражданской гвардии у берегов Сеуты, из-за того, что лодка полиции налетела на камень и получила серьёзные повреждения.

Невольными свидетелями погони стали отдыхающие на пляже Calamocarro. Преследование началось, после того как внимание морского патруля привлекли две лодки, похожие на те, которые обычно используют наркотрафиканты. На большой скорости они двигались в сторону марокканских вод. Заметив присутствие правоохранителей, водители лодок прибавили скорости. Они выбросили груз за борт у мыса Альмина и направились в сторону Марокко.

Авария помешала Гражданской гвардии продолжить преследование, и контрабандистам удалось скрыться. Трое агентов получили лёгкие ранения.