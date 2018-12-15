Под Мадридом женщина пострадала от взорвавшегося в её руках конверта

40-летняя жительница Парлы (Мадрид) была госпитализирована, после того как в её руках взорвался конверт, который она попыталась открыть.

Инцидент произошёл в доме пострадавшей на улице Република Доминикана. Как сообщают в экстренной службе 112, женщина получила поверхностные осколочные ранения. Прибывшие медики оказали ей первую помощь и доставили в больницу.

На место происшествия выехали специалисты подразделения Национальной полиции по обезвреживанию взрывчатых веществ, чтобы изучить сохранившиеся фрагменты конверта. Полиция начала расследование.

Как сообщает издание 20 minutos со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на начальном этапе всё указывает на то, что взрыв был спланированным. Тем не менее, в полиции не исключают и любые другие версии, в том числе несчастный случай.