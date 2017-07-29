Под Мадридом угнали грузовик с женскими сумками

На трассе A-4 неподалёку от Сьемпосуэлос (провинция Мадрид) совершено нападение на грузовик, перевозивший крупную партию сумок марки Loewe. Водитель собирался продолжить движение в сторону Мадрида, когда на стоянку подъехал автомобиль, из которого вышли три человека в масках. Угрожая пистолетами, они завладели грузовиком и скрылись вместе с ценным грузом. Водитель не пострадал.

Сообщается, что внутри могло находиться от 2 до 3 тысяч единиц продукции. Стоимость одной сумки эксклюзивного бренда колеблется от 500 до 2 тысяч евро.

Полиция и Гражданская гвардия ведут поиски угнанного грузовика.

В июне компания Loewe также пострадала от грабителей, которые похитили из магазина в Мадриде товары на сумму полмиллиона евро. В этот раз сумма ущерба может быть гораздо больше.