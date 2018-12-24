Под Барселоной задержали боевика «Исламского государства»

Национальная полиция Испании задержала 21 декабря в Матаро (Барселона) мужчину, который подозревается в участии в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации ДАИШ.

Задержанный – 33-летний марокканец. По данным следствия, он покинул Марокко в мае 2014 года, чтобы примкнуть к «Исламскому государству». Мужчина прошёл военную подготовку и собирался заняться организацией базы для ракет дальнего действия в Сирии. Правоохранительные органы считают, что от джихадиста исходила «реальная угроза совершения теракта», учитывая его навыки владения оружием, полученные в подготовительных лагерях, а также крайне радикальные настроения.

Также известно, что марокканец нелегально перемещался по всей Европе, включая Турцию, Украину и Германию, а в июне 2018 года прибыл в Каталонию. Он жил в домах, занятых нелегальным образом «окупас», и использовал вымышленные имена. Мужчина не имел при себе документов, которые бы позволили установить его личность, что свойственно для так называемых «иностранных бойцов», чьи настоящие документы, как правило, уничтожаются.

Власти Марокко выдали международный ордер на арест террориста. Как отметили в МВД Испании, эта операция является примером тесного международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.