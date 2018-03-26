Почти сто человек пострадали во время беспорядков в Барселоне

В воскресенье в Каталонии начались массовые беспорядки и столкновения с полицией, после того как в Германии был задержан экс-председатель регионального правительства Карлес Пучдемон. Количество пострадавших достигло сотни, среди них 23 сотрудника каталонской полиции.

В Службе экстренной медицинской помощи Каталонии, сообщили, что по состоянию на 01:00 понедельника, помощь была оказана почти 100 участникам акций. В большинстве случаев, протестующие получили лёгкие травмы, преимущественно связанными с ушибами. В Льейде медицинская помощь потребовалась семерым пострадавшим с лёгкими травмами, ещё один случай зафиксирован в Таррагоне.

Сотрудники Мосос-д'Эскуадра обратились за медицинской помощью с лёгкими травмами и травмами средней тяжести.

В ходе беспорядков за покушения на представителей власти было задержано девять человек. Каталонская полиция также установила личности некоторых участников столкновений.

Организаторами акций протеста выступили самопровозглашённые Комитеты обороны республики.