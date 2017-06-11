Почти 150 человек задержаны в Испании за подделку документов для иностранцев

В Испании проведена масштабная операция по расформированию преступной группировки, которая предоставляла иностранцам фальсифицированные документы для их легализации в стране, сообщают информационные агентства. В ее рамках были задержаны 148 человек, в том числе главарь организации. По предварительным данным, за оказываемые группировкой услуги он получил около полумиллиона евро. Следствие было начато в мае прошлого года в Гранаде, однако в итоге распространилось на 15 провинций.

Согласно официальному заявлению Национальной полиции, организация содействовала иностранцам в получении испанских документов и регистрировала их в службе социального страхования. Мошенники не оплачивали соответствующие взносы, однако регистрация позволяла получить выплаты по безработице и особые аграрные пособия.

В частности, злоумышленники составляли трудовые договоры и ведомости о выдаче зарплаты, с помощью которых создавалась видимость получения доходов, а также сертификаты о прописке и муниципальные доклады о состоянии жилья, необходимые для процедуры воссоединения семьи. В общей сложности мошенники получили незаконным образом порядка 800 000 евро. В ходе операции были задержаны 148 человек. Большинство арестов – 105 – было произведено в Гранаде. Еще 23 человека были задержаны в Мурсии, 11 – в Хаэне, 3 – в Альмерии, 3 – в Сьюдад-Реаль и по одному в Севилье, Лериде и Бадахосе.

Расследование было начато после того, как агентам стало известно о нарушениях при подаче документов на получение вида на жительство со стороны иностранных граждан, в основном уроженцев Марокко. На основе этих данных полиции удалось установить факт существования преступной группировки, отвечающей за сложную сеть по подделке документов. В основном она занималась бумагами, необходимыми для получения вида на жительство по оседлости или по воссоединению семьи. Членам организации инкриминируются фальсификация документов и содействие нелегальной иммиграции. За их услуги иностранцы платили от 1 000 до 5 000 евро в зависимости от процедуры.