Перестрелка у берегов Марокко: один погибший и трое раненых

Подразделение марокканской морской пехоты открыло огонь по лодке, которой управлял гражданин Испании. В результате инцидента, который произошёл неподалёку от города Тетуана, один человек был убит, ещё трое – ранены.

В официальном заявлении Министерства внутренних дел Марокко сообщается, что судно занималось перевозкой нелегальных мигрантов. Оно вызывало подозрения у военных, поскольку моторными лодками такого типа зачастую пользуются наркоторговцы. В МВД отметили, что судно получило приказ остановиться, но не подчинилось, в связи с чем военнослужащие «вынуждены были открыть огонь».

Погибшая – 22-летняя уроженка Тетуана. Двое раненых также из этого города, ещё один – из Эль-Хосейма. Они получили ранения в шею, бедро и руку.

На судне, по данным марокканских властей, находилось более двух десятков нелегальных мигрантов, которые направлялись Испанию.

Полиция задержала человека, управлявшего лодкой, а также ещё двух испанцев, которые подозреваются в сотрудничестве с организациями, занимающимися перевозками нелегалов.