Пенсионеров из Сарагосы судят за кражу древних артефактов

Двум испанским пенсионерам грозит до семи лет тюрьмы и крупные штрафы за то, что на протяжении нескольких десятилетий они занимались расхищением кельтиберийского археологического памятника Аратис, или Аратикос, в муниципалитете Аранда-де-Монкайо (Сарагоса).

Мужчины вели нелегальную торговлю ценными предметами, найденными на археологической стоянке.

После того, как Гражданская гвардия арестовала мужчин четыре года назад, у них было изъято около 6 тысяч предметов. Многие из древних артефактов предположительно были найдены в результате незаконных раскопок с использованием металлоискателей, которыми мужчины занимались не менее двух десятков лет.

Среди украденных предметов – 18 кельтиберийских шлемов, которые представляют особую ценность. Именно они первоначально привлекли внимание правоохранительных органов. В период с 2008 по 2012 год шлемы продавались на различных европейских аукционах, что стало поводом для начала расследования.

Арагонское правительство неоднократно критиковали за недостаточную защиту археологической стоянки, которая получила охранный статус лишь в 2016 году.

Мужчины не признали свою вину и, к тому же заявили, что не были знакомы друг с другом.