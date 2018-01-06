Пассажиру, покинувшему севший в Малаге самолёт через крыло, грозит штраф в 45 тысяч евро

Пассажир рейса Лондон-Малага авиакомпании Ryanair, который сразу же после приземления в испанском аэропорту открыл дверь запасного выхода и вышел на крыло самолёта, намереваясь спрыгнуть на взлётно-посадочную полосу, может заплатить штраф в размере 45 тысяч евро.

Как сообщают в Гражданской гвардии, инцидент произошёл в 00:15 2 января. К этому моменту самолёт уже завершил приземление, и экипаж готовился выпускать пассажиров. Пилот воздушного судна вызвал на взлётно-посадочную полосу отряд полиции. К моменту прибытия на место сотрудников Гражданской гвардии пассажир вернулся в самолёт.

Дебоширом оказался 57-летний гражданин Польши, постоянно проживающий в Испании. Его не стали задерживать, но составили протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предполагает штраф в размере до 45 тысяч евро.

В Ryanair отметили, что пассажир своими действиями нарушил испанское законодательство о воздушной безопасности, и потому его действия должны оцениваться испанскими властями. В авиакомпании также сообщили, что после инцидента понадобится дополнительная проверка крыла на предмет повреждения конструкции.

Один из пассажиров снял происходившее на камеру и опубликовал запись в социальных сетях. Он также рассказал, что рейс вылетел из Лондона на час позже, а по прибытию в Малагу пассажиров задержали внутри ещё на полчаса без каких-либо объяснений со стороны авиакомпании.