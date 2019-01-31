Пассажиров поезда в Пиренеях эвакуировали из-за снегопада

Поезд, следовавший из Канфранка (Уэска) в Сарагосу, застрял на железнодорожных путях, едва тронувшись с места. 58 пассажиров пришлось эвакуировать.

Инцидент произошёл во вторник, 29 января. Состав отъехал от станции в Канфранке всего на 300 метров и не смог двигаться дальше из-за больших сугробов на железнодорожных путях. Пассажиры провели в ожидании около часа, пока работники пытались расчистить пути. Было принято решение вернуть поезд назад на станцию, после чего пассажиров пересадили в автобус и доставили до места назначения.

Железнодорожный оператор Renfe постарался в кратчайшие сроки вывезти пассажиров, поскольку снегопад не прекращался. За проведением эвакуации следили Гражданская оборона и Гражданская гвардия.

Как сообщает Adif, железнодорожное сообщение между Хакой и Канфранком было парализовано. Тем не менее, пока отменить пришлось лишь один рейс в Сарагосу.

В связи с погодными условиями вместо поездов Renfe временно пустил альтернативный транспорт по автомобильным дорогам.