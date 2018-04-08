Пара сбежала из испанского ресторана, не заплатив 4 тысячи евро

Испанская полиция задержала в Сан-Барталоме-де-Тирахана (Гран-Канария) мужчину и женщину по подозрению в мошенничестве после того, как они сбежали из ресторана, не заплатив за дорогое вино.

В полицию обратился менеджер ресторана при отеле Bohemia Suites &Spa, расположенного на юге острова. Он заявил, что клиенты, отужинав, не оплатили счёт в 4 тысячи евро. Агенты допросили работников заведения, которые рассказали, что это были итальянцы, которые заказали две бутылки вина Dominio de Pingus стоимостью 1950 евро каждая. Это одно из самых дорогих вин в Испании.

Когда посетителям принесли счёт, они отказались оплачивать его. По их словам, они заказывали другое вино той же марки, которые было представлено в меню по гораздо более низкой цене.