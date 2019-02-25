Отголоски землетрясения в Эквадоре достигли Тенерифе

Вулканологический институт Канарских островов (Involcan) зарегистрировал 22 февраля сейсмическую активность на Тенерифе.
Специалисты отмечают, что волны были довольно сильными. Они возникли в результате двух землетрясений в Эквадоре, магнитуда которых составила 7,5 и 6 баллов по шкале Рихтера.
Очаг находился на границе Эквадора и Перу на глубине 132 м. Основные толчки пришлись на эквадорскую провинцию Морона Сантьяго в Амазонии. Пока точных данных о пострадавших нет.
В Involcan сообщают, что сейсмическая активность связана с процессами субдукции, в ходе которых литосферная плита Наска опускается под Южно-Американскую плиту.Темы: Происшествия В мире