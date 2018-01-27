Около 30 малолетних преступников из Бильбао находятся в бегах

Около 30 подростков из Бильбао, совершивших правонарушения в период с 2016 по 2017 годы, не понесли предписанного наказания. Как сообщает El Español, к такому выводу пришли городские суды по делам несовершеннолетних. На основании полученных сведений судебные органы приняли ряд превентивных мер, выпустив соответствующие ордеры еще 9 января. Поводом для этого стал ряд декабрьских преступлений, в том числе убийство бывшего футболиста Ибона Урренгоэчеа и изнасилование девочки-подростка группой несовершеннолетних. Вскоре после этого в районе Очаркоага была убита пожилая пара, и к этой трагедии также оказались причастны тинейджеры.

Следы малолетних преступников теряются в силу ряда причин. Многие из них находятся на попечении местных властей и живут в приютах, используя возможность покидать эти учреждения для совершения побега. Зачастую их прячут матери и отцы, лишенные родительских прав, к которым и сбегают юные правонарушители. Еще одно важное обстоятельство заключается в том, что вопросами попечительства занимаются автономные правительства, поэтому в случае побега несовершеннолетних в другие регионы установить их местоположение бывает крайне непросто. Если в аналогичных ситуациях взрослых может задержать полиция соседней области, то в случае детей ситуация заметно усложняется.

В свете всего вышеозначенного старший судья Бильбао Аньер Уриарте сообщил, что в ближайшем будущем будет организовано совещание для представителей сферы правосудия по делам несовершеннолетних, которые обсудят ряд актуальных вопросов, требующих немедленного решения. По словам Уриарте, судебная власть в Стране Басков "работает эффективно", а специализированные органы работают в тесном сотрудничестве с прокуратурой, государственными администрациями и социальными службами.