Офис экс-судьи Бальтасара Гарсона пытались ограбить

Бальтасар Гарсон и другие сотрудники адвокатского бюро Bufete Ilocad в понедельник подали заявление в полицию о попытке нападения на их офис, расположенный в мадридском районе Ретиро.

Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в бюро, злоумышленникам в конечном итоге не удалось попасть внутрь, и никакого ущерба имуществу или хранящимся в офисе документам и материалам нанесено не было.

В компании iMades Communication, в ведении которой находится фонд Бальтасара Гарсона, отказались от дальнейших комментариев. Известно, что полиция ведёт расследование.

Гарсон открыл своё дело в 2012 году, после того как ему запретили заниматься профессиональной судебной деятельностью из-за злоупотребления служебным положением. Он известен своим участием в расследованиях, связанных с террористической группировкой ETA и экстрадицией бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета.