Офицеры мадридской полиции отстранены от службы за угрозы в Whatsapp

Полиция Мадрида отстранила от службы троих офицеров из-за сообщений в групповом чате мессенджера Whatsapp, в которых фигурировали угрозы в адрес публичных фигур, в том числе мэра столицы Мануэлы Кармены и известных тележурналистов.

На этой неделе газета El Diario опубликовала фрагменты беседы в чате, в которой участвовало более 100 сотрудников полиции. Жалобу на неподобающие сообщения подал один из участников чата, обвинив некоторых коллег в угрозах в свой адрес. В ряде сообщений восхвалялся фашизм и содержались оскорбительные комментарии об иммигрантах.

Телеведущая Ана Пастор, в адрес которой в чате также звучали угрозы, заявила, что намерена подать в суд на авторов этих сообщений.

Проводится внутреннее расследование. Три офицера были временно отстранены от службы с изъятием оружия и удостоверений. Им также запретили доступ к данным полиции.