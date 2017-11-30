Офицеры Гражданской гвардии спасли в Пиренеях альпинистов, которые несли на вершину эстеладу

Сторонники независимой Каталонии несли на одну из пиренейских вершин флаг-эстеладу, но в итоге его пришлось использовать в качестве одеяла, а на помощь к замерзающим альпинистам поспешили служащие Гражданской гвардии…

19 июня в районе Пико-дель-Альба в Пиренеях офицеры Гражданской гвардии спасли двух каталонских альпинистов в возрасте 19 и 26 лет, которые были обнаружены ранеными. Как сообщают информационные агентства Испании, только несколько дней назад стало известно, что спасенные молодые люди были сепаратистами и несли с собой флаг-эстеладу, неофициальный символ движения за независимость региона.

Публикация этих новостей в издании Heraldo de Aragón и возникшая в связи с этим шумиха привели к тому, что представители Гражданской гвардии подтвердили информацию в Twitter, поделившись снимком двух офицеров, спасающих альпиниста, с подписью «Мы – служащие Гражданской гвардии, и мы не делаем различий по признаку идеологии, расы или верований, когда спасаем чьи-то жизни в горах, о чем свидетельствует и эта новость». Запись они сопроводили ссылкой на ежедневник Marca, который также рассказал об истории с каталонскими альпинистами. По сведениям журналистов, в китоге они использовали эстеладу как одеяло, чтобы согреться.

Воздушный отряд горной службы спасения города Бенаске и врач экстренной службы 061 заметили альпинистов в горах вечером 19 июня. Один из них лежал на земле, а другой делал знаки, чтобы привлечь внимание. Спасатели снизились до высоты в 200 метров, а затем в силу плохой видимости вернулись за пострадавшими на вертолете.