Обнародована видеозапись драки в Испании с участием россиян

Как сообщалось ранее, в субботу в каталонском городе Льорет-де-Мар были задержаны трое граждан России - 20, 24 и 26 лет. По данным испанских СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, россияне избили до смерти 22-летнего итальянца на дискотеке. В критическом состоянии молодой человек был доставлен в госпиталь Hospital Josep Trueta в Жироне. Там он позже скончался.