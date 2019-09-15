Обезврежена банда, перевозившая гашиш из Африки в Испанию

Гражданская гвардия Испании отчиталась о масштабной спецоперации, в ходе которой задержаны 78 человек. Они занимались контрабандой наркотиков.
Банда специализировалась на перевозке гашиша из Африки в Севилью и Кадис. В результате спецоперации сотрудники правоохранительных органов задержали 78 человек, изъяли шесть тонн гашиша, пять лодок, 17 автомобилей, 480 тысяч евро наличными, шесть стволов. Кроме того, приостановлена деятельность верфи, предоставлявшей наркотрафикантам лодки.Темы: Происшествия