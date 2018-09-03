Новый фонтан в Барселоне закрыли из-за кишечных расстройств у детей

Недавно открывшийся пешеходный фонтан в районе Сан-Андреу в Барселоне пришлось закрыть после того как более десятка игравших в нём детей заболели.

Фонтан Casernes проработал всего 18 дней. Он должен был стать первым элементом парка Antoni Santiburcio и главным «климатическим убежищем Барселоны». В первые две недели работы этот городской элемент привлёк значительное количество посетителей, желающих освежиться в жару.

В Агентство здравоохранения Барселоны поступили сообщения от родителей о том, что у их детей возникли кишечные расстройства, в том числе диарея, а также высыпания на коже, после того как они поиграли в фонтане Casernes.

Департамент эпидемиологии пытается выяснить причины заболеваний. В агентстве проведут тщательный анализ воды, которая бьёт из 234 ключей фонтана.

Власти каталонской столицы отмечают, что пока речь идёт всего о нескольких случаях. Тем не менее, в мэрии приняли решение на время расследования в качестве меры предосторожности отключить фонтан. Они сообщили, что для фонтана используется питьевая вода, такая же как течёт из-под крана, но пообещали принять соответствующие меры по результатам проверки в случае каких-либо отклонений.