Нового испанского прокурора обокрали в день присяги

Испанская полиция ведет расследование кражи, которая произошла дома у прокурора Алехандро Лусона, пока он принимал присягу в качестве нового главы службы по борьбе с коррупцией. Как сообщают информационные агентства страны, преступники похитили ценные вещи, в том числе драгоценности и часы, а также 900 евро наличными.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщил сам Лусон. Около 19:00 он вернулся домой и заметил беспорядок в комнатах. Следов взлома на входной двери не было. Специалисты научного отдела полиции сняли отпечатки пальцев и собрали прочие улики, которые могут помочь в установлении личностей злоумышленников.

В момент ограбления Алехандро Лусон давал присягу в Верховном суде в качестве нового прокурора по борьбе с коррупцией. На церемонии присутствовали высокопоставленные представители судебной власти, в том числе генпрокурор Хосе Мануэль Маса и предшественник Лусона Мануэль Моч.