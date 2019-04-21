Непогода парализовала движение поездов в Таррагоне

В Таррагона метлу Вандельос и Салон ливни привели к повреждению контактной сети и остановили движение 20 поездов. С трудностями столвнулись 2500 пассажиров.
Инцидент произошел в субботу в 16:45. Сбои в работе электричества парализовали движение десятков поездов, а три из них застряли в середине пути вместе с 1100 пассажирами, которых пришлось доставить до ближайших населенных пунктов на автобусах.
Кроме того, в Барселоне застряли пассажиры, намеревавшиеся уехать в Аликанте и Валенсию.Темы: Происшествия